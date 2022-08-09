Верещук: Взрывы в Новофедоровке — напоминание о том, чей Крым 9 августа, 18:47 В поселке Новофедоровка в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы (Фото:Reuters)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала взрывы на военном аэродроме во временно оккупированном Крыму.

«Сегодняшние взрывы в Новофедоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что — это Украина», — написала она в Telegram.

Верещук добавила, что во вторник, 9 августа, отмечают Международный день коренных народов, которыми в Украине считаются крымские татары, караимы и крымчаки.

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В поселке Новофедоровка в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы.

По версии Минобороны РФ, около 15:20 на территории аэродрома Саки на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб человек. Также, по данным росСМИ, в результате взрывов пострадали пять человек.

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