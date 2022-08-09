Взрывы на военном аэродроме в Крыму: Минобороны РФ срочно придумало «официальную причину»

9 августа, 17:23
РФ утверждает, что авиационная техника также якобы не была повреждена (Фото:Reuters)

РФ утверждает, что авиационная техника также якобы не была повреждена (Фото:Reuters)

Минобороны страны-агрессора России назвало причины взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. Заявление опубликовали российские СМИ.

Оккупанты заявили, что на аэродроме Саки приблизительно в 15:20 взорвалось «несколько авиационных боеприпасов» на площадке хранения. Также страна-агрессор утверждает, что на военный аэродром не было «никакого огневого воздействия».

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По словам россиян, в результате взрыв на аэродроме, куда выехало большое количество скорых, якобы никто не пострадал. РФ утверждает, что авиационная техника также якобы не была повреждена.

https://www.youtube.com/embed/QnSDy7XcX9w

Во вторник, 9 августа в оккупированном Крыму в Новофедоровке прогремели несколько взрывов. Последствия взрыва видны на пляже Евпатории. По данным пророссийских СМИ, на место выехало большое количество скорых. Telegram-каналы опубликовали видео мощных взрывов в районе аэродрома.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Склад Взрывы боеприпасов Новофедоровка

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