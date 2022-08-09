Взрывы в Крыму: на место происшествия выехало большое количество скорых — соцсети 9 августа, 16:33 Информации о погибших или пострадавших пока не поступало (Фото:Крыминформ)

После серии взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района во временно оккупированном РФ Крыму на место происшествия выехало большое количество машин скорой помощи.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает прокремлевский Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, взрывы прогремели в районе местного аэродрома.

Информации о количестве возможных пострадавших или погибших на данное время не поступало. Причины взрывов пока также не известны.

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