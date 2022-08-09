После взрывов в районе аэродрома оккупанты в Крыму объявили повышенный уровень «опасности»

9 августа, 22:20
Дым от взрывов в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

Дым от взрывов в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов, незаконно возглавляющий оккупационную администрацию полуострова, объявил о введении «желтого уровня террористической опасности».

У себя в Telegram Аксенов написал, что режим вводится до вечера 24 августа. Он утверждает, что ситуация «под полным контролем» и «мера является исключительно профилактической». Повышенный уровень «опасности» будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах ряда оккупационных «ведомств».

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Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, девять — пострадали.

Инфографика: НВ

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

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Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.

После Новофедоровки у Крымского моста уже пробки – Андрей Рыженко

https://www.youtube.com/embed/bowo-4bgeE0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Саки Сергей Аксенов Аэродром Авиабаза Оккупация Крыма Война России против Украины Новофедоровка

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