Последний разговор Путина и Трампа: эксперт сравнил президента США с дедушкой, которого «разводят по телефону»

Политический эксперт, социолог Игорь Эйдман, комментируя в эфире Radio NV разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 16 октября, сравнил Трампа с дедушкой, которого «разводят по телефону».

«Путин легко, по-КГБшному, по-чекистски разводит Трампа. Это мне напоминает телефонное мошенничество, когда специально подготовленные мошенники, манипуляторы, звонят пожилым людям, чаще всего с когнитивными расстройствами, и заставляют их совершать совершенно безумные какие-то поступки: продавать свои квартиры, передавать им деньги», — сказал Эйдман в эфире Radio NV.

По его словам, Путин знает, чем можно «взять» Трампа.

«Это всевозможные комплименты, абсолютно нереальные, неискренние. Но главное — очень широковещательные, что Трамп великий человек, великий миротворец. Конечно, если бы Трамп был президентом, никакой войны не было бы, что это все [бывший президент США Джо] Байден виноват, [бывший президент Барак] Обама. Все это как бальзам на душу президенту США, который впал в маразм. И дальше еще какие-то обещания денег, экономического сотрудничества, каких-то сумасшедших проектов, тоннель они в последнее время какой-то строить собрались между Чукоткой и Аляской…» — описал эксперт способы, с помощью которых российский диктатор, по его мнению, манипулирует президентом США.

Эйдман добавил, что после того, как госсекретарь Марко Рубио поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и объяснил Трампу, что Россия не собирается идти ему навстречу в вопросе замораживания войны против Украины, президент США изменил свое мнение относительно перспектив встречи с Путиным в Будапеште и заявил, что «просто так встречаться нет смысла».

«Я, честно могу сказать: не верю, что он (президент США Дональд Трамп) Штирлиц, то есть агент, внедренный в американское руководство ФСБ, Трамп на эту роль не тянет. А на роль дедушки, которого по телефону разводят и который сам пытается других разводить — это все очень похоже», — сказал также политический эксперт.

Возможная встреча Трампа и Путина в Будапеште — главное

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

Также 17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что под угрозу встречу между Трампом и Путиным, похоже, поставил отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине.

Также агентство Reuters писало, что Кремль на прошлых выходных отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Сам президент США сказал, что окончательного решения о встрече с российским диктатором пока нет.

При этом в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ-США продолжается.