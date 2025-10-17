Трамп назвал участников переговоров с Россией по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что к переговорам с Россией по войне в Украине присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, его встреча с Владимиром Путиным должна состояться в течение двух недель. Трамп уточнил, что Марко Рубио уже готовит встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Реклама

«Довольно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно, уже назначено», — сказал Трамп.

Президент также признал, что организация таких встреч является сложной из-за напряженных отношений между Киевом и Москвой:

«Мне сложно проводить встречи, потому что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин имеют плохие отношения. Мы можем делать что-то, где мы порознь, но на равных».

Напомним, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который назвал «продуктивным». По его результатам стороны договорились о новой встрече.

Американский президент сообщил, что переговоры планируется провести в Будапеште, где будут обсуждать возможность прекращения, по его словам, «бесславной войны» между Россией и Украиной.