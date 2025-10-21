Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Возможный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан длительное время был союзником РФ и противником ЕС.

Об этом во вторник, 21 октября, пишет Financial Times, анализируя реакцию Европы на анонсированную Трампом встречу с Путиным в столице Венгрии.

В комментарии изданию один из дипломатов ЕС, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что «это никому не нравится».

«Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально», — цитирует FT своего собеседника.

Появление Путина стало бы нарушением Будапешта его международных обязательств, поскольку российского диктатора разыскивает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за военные преступления, отмечается в публикации.

Издание также приводит заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая указала, что «неприятно… видеть, как человек, на арест которого МУС выдал ордер, приезжает в европейскую страну».

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Путину место в Гааге, перед трибуналом, «а не в какой-либо из наших столиц».

В статье также цитируется комментарий анонимного немецкого чиновника, который сказал, что существует «ожидание», что Орбан озвучит свои планы перед саммитом Трампа и Путина, в том числе возможность встречи европейцев с американским лидером. Однако пока этому нет никаких подтверждений. Он также сообщил, что министры иностранных дел РФ и США могут прибыть в Будапешт 30 октября.

Тем временем сам Виктор Орбан раскритиковал европейских лидеров за то, что они не поддерживают дипломатические линии с Москвой открытыми, одновременно предоставляя Украине вооружения.

«Это большая победа Орбана», — заявила в комментарии FT аналитик вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По ее словам, саммит Трампа и Путина в Будапеште может оказать влияние на выборы в Венгрии, которые состоятся весной. Она указала, что для Виктора Орбана «повышение статуса Венгрии до уровня таких стран, как Турция, Вьетнам или страны Персидского залива, которые могут общаться с любым человеком в мире, безусловно, является повышением статуса».

В свою очередь венгерский геополитический эксперт Ботонд Феледи считает, что саммит может быть полезен для Орбана, но вредит единству ЕС.

FT также напоминает, что в 1994 году именно в Будапеште был подписан «Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия», сделка которую Путин нарушил, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабное военное вторжение в 2022.

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник ряд чиновников отметили, что «в Будапеште уже была достигнута одна сделка, и она не очень хорошо закончилась для Украины». По словам еще одного дипломата ЕС, «история имеет свойство повторяться».

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время».