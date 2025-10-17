Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает Clash Report.

На вопрос журналистов, имеет ли он уже запланированную встречу с российским лидером, Трамп ответил:

«Я бы сказал, в течение двух недель. Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся довольно скоро. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно, уже назначено. Они уже говорили об этом».

Американский президент также добавил, что считает свой недавний телефонный разговор с Путиным «очень хорошим и продуктивным». По его словам, предстоящая встреча будет направлена на принятие «важных решений» относительно войны России против Украины.

Как известно, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После него стороны договорились о встрече советников высокого уровня уже на следующей неделе.

Кроме того, Трамп анонсировал проведение нового саммита с Путиным в Будапеште, где планирует обсудить возможность прекращения, по его словам, «бесславной войны» России против Украины.

Американский лидер также сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс», — написал Трамп в соцсетях.

В тот же вечер премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также сообщил о своем разговоре с Трампом, отметив, что идет подготовка к мирному саммиту, который имеет целью «создать условия для прекращения войны».