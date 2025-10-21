«Россияне хотели слишком много». Reuters выяснило, почему подготовку к встрече между Трампом и Путиным в Будапеште прекратили

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным .

Об этом агентству Reuters сообщили неназванные дипломаты.

Трамп, который на прошлой неделе говорил с Путиным, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что намерен провести переговоры с российским диктатором в Будапеште в течение двух недель, чтобы приложить усилия для прекращения войны.

Впрочем, как отмечает Reuters, подготовка к саммиту столкнулась с трудностями. Так, подготовительную встречу между государственным секретарем Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться 23 октября, отложили.

Оба главы внешнеполитических ведомств поговорили по телефону 20 октября. На следующий день для заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что говорить о времени какой-либо личной встречи рано.

Агентство пишет, что ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Трампа с Путиным. А усилия по организации переговоров в Венгрии, похоже, все еще продолжаются.

Однако два высокопоставленных европейских дипломата заявили, что перенос встречи Рубио и Лаврова является признаком того, что американцы могут неохотно проводить саммит Трамп-Путин, если Москва не отступит от своих требований.

«Думаю, русские хотели слишком много, и для американцев стало очевидно, что для Трампа в Будапеште не будет никакого соглашения», — сказал один из них.

Другой дипломат рассказал, что Россия совсем не изменила своей позиции и не соглашается «остановиться на месте».

«Я предполагаю, что Лавров говорил то же самое, а Рубио ответил что-то вроде: „Увидимся позже“», — заявил он.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Также издание FT сообщило, что возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС.