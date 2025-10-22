Орбан заявил, что подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште продолжается

Подготовка ко встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште продолжается, хотя точная дата саммита до сих пор не определена.

Об этом 22 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Facebook.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем», — написал он.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено. Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.