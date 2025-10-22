Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине снова зашли в тупик. Такая ситуация устраивает российского диктатора Владимира Путина, который не хочет останавливать боевые действия, говорится в материале CNN в среду, 22 октября.

Телеканал отмечает, что отмена встречи с Путиным в Будапеште подтверждает тщетные попытки Трампа достичь мира в Украине.

После того как диктатор позвонил Трампу, который уже был готов отреагировать на неуступчивость России ракетами Tomahawk, Белый дом снова начал давить на Украину с требованием к уступкам. Процесс зашел в тупик, что разочаровало президента США, пишет CNN.

После недели острых споров и изменения позиций США ничего существенно не изменилось, констатирует издание. Сейчас усилия Трампа по Украине достигают лишь одного — опровергают его собственные сомнительные утверждения о том, что Путин "хочет мира".

Эта безвыходная ситуация устраивает Кремль, который не проявляет никаких признаков желания прекратить войну и может использовать дополнительное время для продолжения боев на истощение, чтобы захватить больше территорий перед мирными переговорами.

Телеканал отмечает, что Россия подтверждает свою неготовность к переговорам, в частности, запуская рои дронов по энергетике Украины накануне зимы.

В то же время CNN предполагает, что глобальная стабильность и тысячи жизней все еще могут зависеть от успехов Трампа, несмотря на срыв его планов и гиперболических обещаний по Украине.

Анонсирована встреча Трампа и Путина в Будапеште

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

21 октября CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе для организации переговоров лидеров, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено. Впоследствии Трамп заявил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но он не хочет «тратить время».

Зато в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ — США продолжается.