По словам одного из американских чиновников, в коммюнике, которое РФ передала США на выходных, еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом 21 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и человека, информированного о дипломатической ситуации.

По их словам, Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — пишет Reuters.

В Белом доме и посольство РФ в США пока не отреагировали на запрос агентства о комментарии.

Как заявил один из представителей Белого дома Reuters, «в ближайшем будущем» планов по проведению встречи Трампа и Путина (планировалось, что она пройдет в Будапеште — ред.) нет.

Кроме того, как сообщил агентству один из чиновников США, Россия в коммюнике также требовала, чтобы в рамках любого мирного соглашения не было допущено размещение в Украине войск НАТО.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.