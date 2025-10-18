Зеленский отказался раскрывать подробности переговоров с Трампом по Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский проводит брифинг для журналистов после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили, в частности, возможное предоставление Украине ракет Tomahawk и вчерашний разговор Трампа с российским диктатором Путиным.

Во время пресс-конференции Зеленский отказался раскрывать подробности переговоров по дальнобойному вооружению.



«Мы говорили… Мы решили, что не будем говорить [публично] о дальнобойном оружии. США не хотят эскалации. Поэтому я не буду отвечать на вопросы по этому поводу», — заявил президент.

Реклама

Зеленский подтвердил, что Украина очень бы хотела получить Tomahawk, но американская сторона заявила, что они им нужны.

«Такова позиция американской стороны на сегодняшний день. Но никто не отменял этот диалог. Нам просто нужно больше над этим работать. Я не могу делиться деталями…», — сказал он.

На вопрос, настроен ли он теперь более или менее оптимистично на то, что Украина получит Tomahawk, президент ответил, что настроен «реалистично».

По словам Зеленского, встреча была долгой и продуктивной, и стороны обсудили широкий спектр тем, в том числе усиление украинской системы ПВО.

«Была длинная, продуктивная встреча, был широкий спектр тем. Мы говорили о ПВО, ведь даже сейчас много дронов атакуют украинских гражданских. Мы решили, что больше будем работать над производством. Наши команды попытаются решить, возможно ли заменить заказ одной страны, для которой уже готовы системы, нашим заказом… Это сложный процесс, но мы над этим будем работать. Мы понимаем цифры, что нам нужно, и где это можно достать», — сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Трамп поделился деталями своего диалога с Россией.

«Президент поделился подробностями диалога с Россией. Мы понимаем сигналы от России, но мы рассчитываем на президента и его давление на Россию, чтобы остановить войну», — добавил Зеленский.

Президент Трамп ранее заявил во время переговоров в Белом доме, что «президент Зеленский — очень сильный лидер, который многое пережил, переговоры с ним — большая честь».

По мнению главы Белого дома, Путин «хочет заключить сделку», сейчас все готово для заключения сделки, и закончить войну можно «быстро». Он также сказал, что сочтет «большой честью» возможность прекратить войну.

Также Трамп заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хотел бы отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.