Политический эксперт, социолог Игорь Эйдман прокомментировал в эфире Radio NV , как российскому диктатору Владимиру Путину удалось снова развести президента США Дональда Трампа в истории с Будапештом и сколько еще буде продолжаться «бег по кругу» с переговорами.

— Мы действительно увидели, как планы Украины очень быстро поменялись после того, как Путин позвонил Трампу. Мы уже знаем о том, что это была инициатива российской стороны, все это совпало с визитом большой украинской делегации в Вашингтон, возглавлял ее президент Украины Владимир Зеленский. Что не до конца понятно? Путин звонит Трампу, ничего не обещает, ничего не гарантирует, даже с Будапештом, видите, не получается, никто туда не едет. Как тогда понимать, почему такой звонок может повлиять на президента США, как вы это поняли?

Реклама

— Для Путина действительно целью этого звонка было — сорвать визит Зеленского и украинской делегации, чтобы не допустить того, чтобы Зеленский добился от Трампа уже конкретных каких-то обещаний поставить Tomahawk или другие дальнобойные ракеты. К сожалению, это ему удалось. Почему удалось? Это просто характеризует ситуацию с когнитивным аппаратом Трампа.

Трампа уже не первый раз, совершенно откровенно, Путин водит за нос, что-то ему невнятное обещает, но Трамп готов верить. Буквально Путин подвешивает перед лицом Трампа очередную морковку каких-то мирных переговоров, соглашений, какого-то потенциального триумфа Трампа-миротворца, Нобелевской премии или еще что-то. И Трамп совершенно не понимая, что за этими словами ничего не стоит реального, что за ними пустота, ведется и готов уже идти навстречу Путину, отказываться от какой-то поддержки Украины.