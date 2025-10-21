Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Об этом в соцсети Х во вторник, 21 октября, сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Он отметил, что первый телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был «продуктивным», однако Трамп считает, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас».

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры должны были состояться в течение ближайших двух недель.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

Новость дополняется