«Опять повелся на красивые обещания». Трамп оказался перед дилеммой после «громкой пощечины» от Путина — Огрызко

22 октября, 16:04
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Автор: Власта Лазур

Руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Radio NV, как будет действовать президент США Дональд Трамп после «звонкой пощечины» от российского диктатора Владимира Путина и сорванных переговоров в Будапеште.

Владимир Огрызко

Руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины

Начнем сначала. Что заставило Путина срочно звонить Трампу? И почему это все произошло? Потому что он испугался перспективы получения Украиной дальнобойного оружия. Для Путина это очевидная, понятная угроза. И надо было как-то сбивать эту всю логику, которая выстраивалась.

Реклама

Читайте также:
Рубио и Лавров встретятся в Будапеште 30 октября — FT

Путин снова, понимая прекрасно психологический портрет Трампа, начал его грузить всевозможными идеями, предложениями. Зная, что Трамп может вестись на красивые обещания, делал именно это — и на определенном этапе это сработало. Путин снова выиграл определенное время, пообещал, что встретимся. Трамп это подхватил, потому что у Трампа логика какая — сядем и все распишем, как в картах. Но Трамп не хочет понять одной простой вещи: Путин с ним играет. Это в очередной раз сейчас продемонстрировали и [пресс-секретарь диктатора Дмитрий] Песков, и [министр иностранных дел Сергей] Лавров, то есть все эти болтливые рты, которые четко и ясно сказали Трампу: Трамп, иди лесом.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Сергей Лавров Дмитрий Песков Дональд Трамп Война России против Украины Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies