Владимир Огрызко Руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины

Начнем сначала. Что заставило Путина срочно звонить Трампу? И почему это все произошло? Потому что он испугался перспективы получения Украиной дальнобойного оружия. Для Путина это очевидная, понятная угроза. И надо было как-то сбивать эту всю логику, которая выстраивалась.

Путин снова, понимая прекрасно психологический портрет Трампа, начал его грузить всевозможными идеями, предложениями. Зная, что Трамп может вестись на красивые обещания, делал именно это — и на определенном этапе это сработало. Путин снова выиграл определенное время, пообещал, что встретимся. Трамп это подхватил, потому что у Трампа логика какая — сядем и все распишем, как в картах. Но Трамп не хочет понять одной простой вещи: Путин с ним играет. Это в очередной раз сейчас продемонстрировали и [пресс-секретарь диктатора Дмитрий] Песков, и [министр иностранных дел Сергей] Лавров, то есть все эти болтливые рты, которые четко и ясно сказали Трампу: Трамп, иди лесом.