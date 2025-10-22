«Я не хочу бесполезной встречи». Трамп заявил, что окончательного решения о встрече с Путиным еще нет

Трамп заявил, что окончательное решение по его встрече с Путиным еще не принято (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного решения о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет.

Об этом он заявил во вторник, 21 октября, во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я не хочу напрасной встречи, не хочу тратить время. Посмотрим, что произойдет… мы еще не приняли решение. Мы заключили все эти мирные соглашения. Я сказал — отойдите от линии фронта, возвращайтесь домой, отдохните, потому что две страны убивают друг друга. Поэтому посмотрим, что будет дальше», — сказал Трамп.

Также президент США пообещал в течение ближайших двух дней информировать о дальнейших шагах по ситуации между Украиной и Россией.

«Многое может произойти. На фронте между Украиной и Россией происходит многое, и мы сообщим вам в течение следующих двух дней о том, что мы делаем», — сказал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома сообщило, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

Чиновник сказал, что разговор между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник был продуктивным, поэтому встреча между ними не является необходимой.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште — главное

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока что отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

Также агентство Reuters писало, что Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».