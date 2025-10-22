Новые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что военные цели Кремля несовместимы с требованиями и ожиданиями президента США Дональда Трампа относительно немедленного прекращения войны РФ против Украины.

Об этом пишут в своем новом отчете аналитики Института изучения войны.

Они обратили внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который фактически утверждал, что Россия не намерена соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, если оно не приведет к полной капитуляции Украины. Лавров заявил, что РФ не изменила своей позиции после саммита на Аляске в августе 2025 года, и что Москве якобы нужно не краткосрочное прекращение огня, которое «никуда не ведет», а «долгосрочный стабильный мир». Кроме того, российский министр ответил на требования Америки относительно немедленного прекращения войны России против Украины, заявив, что прекращение огня якобы не решит т.н. «первопричин» конфликта.

В ISW отмечают, что эти заявления Лаврова подчеркивают стремление Кремля достичь своих изначальных военных целей, несмотря на требования США относительно немедленного прекращения войны. Российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно заявляли, что Россия не согласится на прекращение огня, пока Украина и Запад не выполнят требования Москвы относительно нейтралитета Украины, устранения легитимной власти в Украине, установления пророссийского правительства и отказа НАТО от политики открытых дверей и расширения. Поэтому заявления Лаврова «являются продолжением попыток Кремля сигнализировать президенту США Дональду Трампу, что его требования относительно немедленного прекращения войны несовместимы с военными целями России», констатируют в ISW.

Специалисты также отмечают, что длительная и постоянно усиливающаяся кампания дальнобойных ударов России против Украины — в частности атаки по объектам украинской энергетической инфраструктуры — является лишь одним из показателей незаинтересованности Кремля в мире.

ISW напоминает об информации агентства Bloomberg по состоянию на начало октября, согласно которой российские удары уничтожили примерно 60% добычи природного газа в Украине, что, вероятно, заставит Украину потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива зимой 2025−2026 годов. В ISW также напоминают, что начиная с 2022 года Россия постоянно наносит серий усиленных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, является попыткой России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население.

Инфографика: ISW

В ночь на 22 октября РФ осуществила очередную такую атаку, в частности по Киеву и области и еще девяти регионам Украины. По данным Минэнерго, главной целью были объекты энергетики.

Аварийные отключения в результате атаки ввели в Киеве и большинстве областей Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падения сбитых целей (обломки) на 19 локациях.

Россия атаковала Украину 433 целями, 349 были сбито или подавлены. Среди 28 ракет, использованных в ударе, 15 были баллистическими.

Основным направлением удара была Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.