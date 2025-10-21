Рубио встречается с Лавровым в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в отеле Lotte Palace, Нью-Йорк, 24 сентября 2025 года (Фото: Stefan Jeremiah/Pool via REUTERS)

Встреча между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым , которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время», сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе. Хотя один из источников рассказал, что чиновники «имеют разные ожидания» относительно завершения войны РФ против Украины.

CNN пишет, что пока непонятно, какое влияние окажет отмена встречи на запланированный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Как отмечал Госдепартамент США, Рубио и Лавров 20 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

В то же время Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивную дискуссию», во время которой обсуждались «возможные конкретные шаги для реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным.

По данным CNN, после разговора Рубио и Лаврова американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы не изменилась и остается максималистской.

Сейчас, по словам источника, Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа с Путиным на следующей неделе.

При этом госсекретарь США и глава МИД РФ могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в ближайший четверг, 23 октября, Марко Рубио и Сергей Лавров могут встретиться и провести переговоры для подготовки к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

19 октября издание The Wall Street Journal написало, что Рубио возглавит переговорную группу с Россией вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».