О «синдроме Уиткоффа» у Трампа и Путина

Во время таинственного разговора Трампа и Путина у обоих случился «синдром Виткоффа»

Трамп подумал, что Россия готова освободить территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на остальную часть Донецкой области. В логике Трампа это означало бы «равноценный обмен» ради мира.

А Путин подумал, что США согласны с тем, что он получит Донецкую область — в обмен на обещание не оккупировать остальные части Запорожской и Херсонской областей. В логике Путина это означало бы бесплатную сдачу Украиной Донецкой области ради пустого обещания.

В результате каждый подумал, что таки «прогнул» своего визави, хотя, на самом деле, обе стороны повторили позиции, которые у них официально были еще несколько месяцев назад.

Теперь каждая из сторон будет считать, что ее «надули». И теперь не с чем лететь в Будапешт.

А в целом, это иллюстрация тотального трэша в мировой политике, — когда ультраважные для мировой безопасности переговоры ведутся на таком уровне.

Здесь я мог бы написать «Какое шло, такое и нашло», но не буду такого писать, потому что один из участников переговоров — наш самый большой союзник, а второй — самый большой враг.

