Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Пресс-секретарь российского Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что диктатор Владимир Путин собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом в течение двух недель или «чуть позже». По его словам, перед переговорами должна пройти «тщательная подготовка».

Об этом Песков сказал в пятницу, 17 октября, пишут российские пропагандистские СМИ.

Он утверждает, что есть «воля президентов на то, чтобы такую встречу провести». Но сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Песков также заявил о понимании, что встречу Трампа и Путина «не нужно откладывать в долгий ящик».

На вопрос пропагандистов о вероятных переговорах в Венгрии Песков ответил, что «конкретики пока нет».

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.