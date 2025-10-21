Госсекретарь США Марок Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров прибудут в Будапешт 30 октября. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

FT добавляет, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что хотя подготовка к встрече еще не началась, венгерский премьер Виктор Орбан имеет «достаточно теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом и очень конструктивные отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным.

Немецкий чиновник заявил FT, что существует «ожидание», что Орбан очертит свои планы накануне встречи Трампа и Путина, включая возможную встречу между европейцами и президентом США, но отметил, что ничего не подтверждено.

21 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прокомментировал информацию CNN об отложенной встрече Рубио с Лавровым. Он утверждает, что нельзя отложить то, о чем «не было договоренности».

Ранее CNN сообщил, что встреча Рубио с Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время». Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе. Хотя один из источников рассказал, что чиновники «имеют разные ожидания» относительно завершения войны РФ против Украины.

Как отмечал Госдепартамент США, Рубио и Лавров 20 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

В то же время газета El Pais со ссылкой на источники написала, что Евросоюз считает «оскорблением» запланированную встречу между Трампом и Путиным в Будапеште. Как отмечается в материале, предстоящая встреча ставит лидеров ЕС и НАТО в неловкую ситуацию, поскольку вопрос российско-украинской войны будет обсуждаться без участия самого Евросоюза.

Ранее Air Live писало, что Путин может добраться до Будапешта на встречу с Трампом через воздушное пространство Турции и Сербии, избежав ограничений Европейского Союза. Из-за санкций воздушное пространство ЕС закрыто для России, после вторжения в Украину самолет Путина Ил-96 не может пролетать над большинством европейских стран.