«Лучше бы они не понадобились». Трамп заявил, что хочет завершить войну без использования ракет Tomahawk

Трамп заявил, что как президент должен гарантировать, что арсеналы США будут полны (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент Дональд Трамп заявил, что было бы лучше завершить войну без использования ракет Tomahawk . Об этом он сказал в пятницу, 17 октября, во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Одна из причин, почему мы хотим завершить эту войну… Трудно давать так много мощного оружия. Хотелось бы, чтобы оно им не понадобилось. Хотелось бы, чтобы мы смогли завершить эту войну, не думая о Tomahawk», — сказал он.

Американский президент добавил, что эту тему он будет обсуждать с украинским коллегой.

«Мы будем говорить о Tomahawk, лучше бы, чтобы они им не понадобились… Лучше бы война закончилась, если честно. Вы знаете, мы здесь для того, чтобы прекратить войну», — отметил Трамп.

Также он подчеркнул, что как президент должен гарантировать, что арсеналы США будут полны.

16 октября Дональд Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.