В Белом доме подтвердили, что Трамп не планирует встречи с Путиным в ближайшее время
Путин и Трамп разговаривают во время двусторонней встречи на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Американский президент Дональд Трамп не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома.
Чиновник сказал, что разговор между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник был продуктивным, поэтому встреча между ними не является необходимой.
Агентство подчеркивает, что это заявление, хоть и не содержало деталей, контрастировало с комментариями Трампа после телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе. Тогда американский президент говорил, что встретится с российским диктатором «примерно через две недели» и что Рубио и Лавров «вскоре также встретятся».
Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, Трамп признал, что перспектива саммита в Будапеште может быть попыткой Путина выиграть время, особенно после того, как встреча на Аляске не принесла прогресса в прекращении войны.
В то же время глава Белого дома отверг предположение, что российский диктатор манипулирует им. Американский президент настаивал, что Кремль действительно стремится к завершению войны России против Украины.
16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.
17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».
20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.
21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».
Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.
21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.
Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.
Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.
Также агентство Reuters писало, что Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».