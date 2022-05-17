В России хотят заблокировать обмен бойцов Азова 17 мая, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Транспортировка раненого защитника Мариуполя в Новоазовске, Донецкая область, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Госдума РФ 18 мая рассмотрит проект постановления о запрете обмена, как лжет российская пропаганда, «нацистских преступников». Российский Верховный суд 26 мая рассмотрит признание украинского полка Азов «террористической организацией».

Война России против Украины — главные события 17 мая

Как сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «военные преступники» не должны подлежать обмену. Он поручил оборонному комитету подготовить постановление, касающееся предложения о невозможности обмена бойцов Азова.



Видео дня

Генпрокуратура страны-агрессора 17 мая обратилась в Верховный суд с предложением признать Азов «террористической организацией» и «запретить его деятельность» в России. Заседание суда пройдет 26 мая.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что угрозы Госдумы запретить обмен защитников Мариуполя с Азовстали «рассчитаны на внутреннюю пропаганду» в России. Она уточнила, что переговорный процесс и операция по спасению бойцов продолжаются.

17 мая агентство Reuters сообщило, что территорию завода Азовсталь в Мариуполе покинули еще по меньшей мере семь автобусов с защитниками города. Их количество неизвестно.

Как стала возможной эвакуация раненых с Азовстали? – Сергей Грабский, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/ZBsiC_hZui4

Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Ранее в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



У парней на Азвостали время идет максимально быстро – Ольга Малюченко https://www.youtube.com/embed/IxSL6SqBL4k

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.