«Средневековое гетто». В Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч жителей — мэр 11 мая, 10:02 Цей матеріал також доступний українською До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек, заявил мэр города Вадим Бойченко.

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По его данным, сейчас в Мариуполе остается 150−170 тысяч жителей.

«Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения — старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы», — отметил Бойченко.

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Он добавил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

«Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому требуется полная эвакуация города», — подчеркнул мэр.

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