«Средневековое гетто». В Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч жителей — мэр
До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек, заявил мэр города Вадим Бойченко.
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По его данным, сейчас в Мариуполе остается 150−170 тысяч жителей.
«Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения — старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы», — отметил Бойченко.
Он добавил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.
«Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому требуется полная эвакуация города», — подчеркнул мэр.
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