С 24 февраля украинские военные уничтожили 6 тысяч оккупантов в Мариуполе 14 мая, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

С 24 февраля украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов. В то же время количественное и качественное преимущество было у российских войск.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.



По его словам, россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных и большое количество техники, в частности, боевиков ПВК Вагнера, других наемников, спецподразделения, а также тактическую и стратегическую авиацию.

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По словам Паламара, украинским военным уже удалось в городе уничтожить около 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала. Он подчеркнул, что эта статистика учитывает только подтвержденные данные.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина пытается привлечь к эвакуации защитников Мариуполя из Азовстали третьи страны. В процессе принимают участие Израиль, Турция и Швейцария.

13 мая россияне приступили к наземной операции возле завода Азовсталь и пытаются прорваться внутрь под прикрытием обстрелов.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек , заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» ( экстракции) .

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