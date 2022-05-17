264 защитника Мариуполя эвакуировали с Азовстали на оккупированные территории, будет проведен обмен — Минобороны 17 мая, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Транспортировка раненого защитника Мариуполя в Новоазовске, Донецкая область, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.

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Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Продолжаются мероприятия по спасению бойцов, которые остаются на территории завода Азовсталь.

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В сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook сказано, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

«Защитники Мариуполя — герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", — подчеркнули в Генштабе.

Также защитники Мариуполя дали украинской армии возможность подготовиться и создать оборонные рубежи, на которых Силы обороны сейчас дают отпор агрессору.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что благодаря усилиям ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизни защитников Мариуполя, среди которых есть тяжелораненые.

"…Им оказывают помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя началась… Чтобы вернуть парней домой, работа продолжается, ей необходимы деликатность и время", — сказал глава государства.

Вечером 16 мая агентство Reuters написало, что около десяти автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированный Новоазовск. Сколько человек было в автобусах, не сообщалось.

Ранее в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

«Критическое мышление всегда порождало в моей голове сомнения в правильности принятого решения. Это никогда не выходило за пределы разумного и не мешало всегда настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделениями всегда есть риск… Главное — понять, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава.

…Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава — это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством", — сказал командир Азова, герой Украины Денис Прокопенко.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



«Раненым ампутируют конечности без обезболивающих» - пресс-конференция жен бойцов Азова https://www.youtube.com/embed/mW-gelty1q8

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