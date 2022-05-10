Войска РФ наносят по Азовстали несколько десятков ударов в сутки

10 мая, 11:38
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Российские войска не прекращают попыток захватить Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Российские войска не прекращают попыток захватить Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

За минувшие сутки войска РФ нанесли более 30 авиаударов по территории Азовстали в Мариуполе в попытке выбить оттуда украинских защитников.

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Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в полке Азов.

«Было совершено 34 вылета, в том числе восемь вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее. Противник не прекращает попыток захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты», — говорится в сообщении.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

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