Войска РФ наносят по Азовстали несколько десятков ударов в сутки 10 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Российские войска не прекращают попыток захватить Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

За минувшие сутки войска РФ нанесли более 30 авиаударов по территории Азовстали в Мариуполе в попытке выбить оттуда украинских защитников.

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Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в полке Азов.

«Было совершено 34 вылета, в том числе восемь вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее. Противник не прекращает попыток захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты», — говорится в сообщении.

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