Угрозы Госдумы запретить обмен бойцов с Азовстали рассчитаны на внутреннюю пропаганду — Минобороны

17 мая, 15:49
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Накануне Азовсталь покинули около десяти автобусов с ранеными украинскими бойцами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Накануне Азовсталь покинули около десяти автобусов с ранеными украинскими бойцами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что эвакуированные на временно захваченные РФ территории бойцы с Азовстали якобы не подлежат обмену, не повлияют на переговорный процесс.

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Об этом во вторник, 17 мая, сообщила во время брифинга заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутреннеполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается», — рассказала она.

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Ранее при посредничестве мирового сообщества были достигнуты договоренности об эвакуации с Азовстали тяжелораненых защитников Мариуполя.

На это время территорию завода покинули уже около десяти автобусов с более 260 украинскими бойцами.

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https://www.youtube.com/watch?v=ZBsiC_hZui4

Планируется, что их доставят в госпитали на оккупированных территориях, после чего должен состояться обмен с РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Украинские военные Госдума РФ Азовсталь Обмен пленными Полк Азов Война России против Украины

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