Угрозы Госдумы запретить обмен бойцов с Азовстали рассчитаны на внутреннюю пропаганду — Минобороны 17 мая, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Накануне Азовсталь покинули около десяти автобусов с ранеными украинскими бойцами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что эвакуированные на временно захваченные РФ территории бойцы с Азовстали якобы не подлежат обмену, не повлияют на переговорный процесс.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом во вторник, 17 мая, сообщила во время брифинга заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутреннеполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается», — рассказала она.

Видео дня

Ранее при посредничестве мирового сообщества были достигнуты договоренности об эвакуации с Азовстали тяжелораненых защитников Мариуполя.

На это время территорию завода покинули уже около десяти автобусов с более 260 украинскими бойцами.

Планируется, что их доставят в госпитали на оккупированных территориях, после чего должен состояться обмен с РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.