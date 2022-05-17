Угрозы Госдумы запретить обмен бойцов с Азовстали рассчитаны на внутреннюю пропаганду — Минобороны
Накануне Азовсталь покинули около десяти автобусов с ранеными украинскими бойцами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что эвакуированные на временно захваченные РФ территории бойцы с Азовстали якобы не подлежат обмену, не повлияют на переговорный процесс.
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Об этом во вторник, 17 мая, сообщила во время брифинга заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутреннеполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается», — рассказала она.
Ранее при посредничестве мирового сообщества были достигнуты договоренности об эвакуации с Азовстали тяжелораненых защитников Мариуполя.
На это время территорию завода покинули уже около десяти автобусов с более 260 украинскими бойцами.
Планируется, что их доставят в госпитали на оккупированных территориях, после чего должен состояться обмен с РФ.
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