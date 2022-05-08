В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек, в основном это гражданские — Азов 8 мая, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты убили в Мариуполе 25 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек. Об этом во время пресс-конференции с окруженной Азовстали заявил офицер управления разведки Илья Самойленко.

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По его словам, такой осады, которая длится последние 2,5 месяца, с таким количеством жертв среди военных врага и потерь среди мирного населения еще не было в истории.

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«Больше всего разбивает мне сердце то, что происходит эвакуация небольших групп. Политики отмечают небольшие победы — эвакуацию нескольких десятков и сотен человек, в то же время более 25 тысяч человек были убиты российской армией», — заявил Самойленко.

Рассказывая о гражданских на Азовстали, он заявил, что внутри завода их было несколько тысяч. Они сбежали из города и нашли тут убежище.

«Гражданские для военных — ограничивающий фактор. Если бы здесь не было гражданских, то город был бы просто полем боя. Но мы защищали их, потому что это наша обязанность. Мы разместили их в бункерах подальше от наших позиций. Мы предоставляли им медицинскую помощь, еду, воду — делились всеми имеющимися ресурсами», — заявил офицер управления разведки Азову.



Штурм Азовстали продолжается. Войска РФ нанесли удары из тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, продолжающим держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники не раз просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая в конце концов открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских. 8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что всего с окруженной Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских. Сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.



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