100-й день войны — главное. Лисичанск разрушен на 60%, оккупанты провалили новый штурм под Белогоровкой, идут бои за центр Северодонецка 3 июня, 07:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские войска, включая членов интернационального легиона, едут по дороге в зоне боевых действий в Луганской области (район Северодонецка) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украина обороняется уже сто дней: пятница, 3 июня — 100-е сутки с начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию.

07:25 Начало вторжения в Украину: при атаке на Гостомель оккупанты, вероятно, знали украинские позиции — глава МВД

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения у оккупантов были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины в Гостомеле.

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В эфире телемарафона он отметил, что первые удары оккупантов были очень точными.



«Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где размещены наши позиции», — сказал глава МВД.



07:10 Продолжаются бои за центр Северодонецка, в районе Белогоровки оккупанты провели неудачный штурм и отошли

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи поселка Студенок, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. В районе последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, поселка Роты, населенных пунктов Новолуганское и Доломитное.

05:29 С начала оккупации в Мелитополе ликвидировали более 100 оккупантов, 50% жителей города выехали

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что с начала оккупации города в нем были убиты не менее 100 российских оккупантов. «Более 100 россиян устранены мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. Но я уверен, что это число больше, — заявил Федоров.

04:46 На Южном направлении за сутки уничтожили 24 оккупантов и девять единиц техники

За последние сутки украинские защитники и защитницы на южном направлении уничтожили 24 российских оккупантов и 9 единиц техники:

танк Т-72;



4️ единицы 152 мм гаубиц Мста-Б;

4️ единицы бронированной и автомобильной техники врага;

1 воздушная цель.

04:10 РФ может не хватить сил для дальнейшего наступления в Донецкой области после боев за Северодонецк — Институт изучения войны

Российские войска израсходуют значительную часть своего наступательного потенциала во время боев в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Об этом сообщили в сегодняшнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты стремятся захватить два города для того, чтобы «отчитываться перед командованием» о полном захвате Луганской области. В то же время в российской армии, вероятно, останется мало сил для немедленного наступления в Донецкой области в направлении Славянска и Краматорска.

03:26 С начала войны страны Евросоюза приняли 5,3 млн беженцев из Украины, 2,3 млн вернулись домой

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала полномасштабного военного вторжения российской армии страны Евросоюза приняли 5,3 миллиона беженцев из Украины.

За это же время в Украину вернулись 2,3 млн украинцев. Тенденция к возвращению домой растет в последние недели. В частности, с 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 тысяч украинцев.

02:13 В городе остаются 20 тысяч человек. Лисичанск разрушен на 60%, коммуникации и связь отсутствуют

Руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика заявил, что российские оккупанты разрушили город на 60%. В эфире украинского телемарафона он сообщил, что в Лисичанске отсутствуют коммуникации и связь.

«Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва стреляют по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров», — заявил Заика.



00:58 Поставки HIMARS из США: украинские военные уже начали обучение работе с РСЗО — СМИ

Журналист и продюсер телеканала ABC News Мэтт Сейлер сообщил, что украинские военные уже начали обучение работе с первыми американскими РСЗО HIMARS.

По его словам, обучение проходит в засекреченном месте. Первые обученные военные смогут пользоваться установками через три недели. Он также отметил, что РСЗО было заранее доставлено США в Европу.

00:33 Придется привыкать. Россию ждут большие финансовые потери от продажи нефти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию ждут большие финансовые потери из-за решения Евросоюза ограничить поставки российской нефти.

Глава государства подчеркнул, что решение о шестом пакете санкций Евросоюза дается «очень сложно».

00:03 Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей в Донецкой области, девять ранены



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