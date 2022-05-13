«Стоим на пороге большой проблемы». Мариуполю грозит эпидемия из-за проблем с водой — мэр

13 мая, 15:27
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Мариуполю грозит эпидемия (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполю грозит эпидемия (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В заблокированном Мариуполе из-за проблем с водоснабжением надвигается инфекционная катастрофа, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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В эфире телемарафона он рассказал, что качественной питьевой воды в городе просто нет.

«И мы сегодня понимаем, что стоим также на пороге лета и, соответственно, потребность в воде растет, становится в разы больше… У нас, кроме гуманитарной катастрофы, надвигается инфекционная катастрофа», — заявил Бойченко.

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По его словам, из-за сложившейся ситуации нужно заниматься практически полной эвакуацией населения из Мариуполя.

«Просто начнется большая эпидемическая проблема. И мы стоим на пороге, который может унести, кроме того, что война унесла, инфекционные заболевания могут унести тысячи людей. И по оценкам наших врачей, до конца года могут умереть… тысячи людей. Нам нужна полная эвакуация. Должен быть устойчивый зеленый коридор и людям дать возможность выбраться на подконтрольную часть Украины», — подчеркнул Бойченко.

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Ситуацию усугубляет и то, что в городе не работает канализация, нет нормального энергоснабжения, а под завалами остаются тела погибших жителей города, добавил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Эпидемия Война России против Украины

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