«Единственный выход». В Минобороны заявили, что другой формулы спасения защитников Мариуполя не может быть 17 мая, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Тяжелораненые украинские военные находятся в оккупированном Новоазовске (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Другой формулы спасения защитников Мариуполя с Азовстали не может быть, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход», — отметила она на брифинге.

Видео дня

По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения украинских военных на подконтрольную Украине территорию.

«Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу», — пояснила она.

Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя полностью выполнили свое боевое задание.

«Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя — это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в частности 36-я бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свое боевое задание полностью выполнили», — резюмировала заместитель министра обороны.

16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Позже в Минобороны сообщили, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Идет операция по освобождению украинских военных, которые продолжают оставаться на территории завода.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.