Ситуация на Азовстали. 40 раненых в очень тяжелом состоянии — командир 12-й бригады Нацгвардии 15 мая, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Всего на Азовстали больше 600 раненых защитников Мариуполя (Фото:Пресс-служба Азова)

На территории заблокированного российскими оккупантами завода Азовсталь, находится около 600 раненых защитников Мариуполя, 40 из которых — в очень тяжелом состоянии.

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«На данный момент у нас насчитывается около 600 раненых, и около 40 человек — в очень тяжелом состоянии», — сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега эфире телемарафона #UAразом.

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Он подчеркнул, что медикаментов и медицинских инструментов «очень и очень не хватает».

«Поэтому все, кто принимает решение и воюет сейчас на позиции, — мы боремся, держимся, но у раненых ситуация сложная», — добавил Шлега.

Шлега также сказал, что украинские защитники держатся из последних сил.

«Они (российские оккупанты — ред.) утром работают артиллерией, танками, авиацией, потом пытаются зайти. Бывает, заходят: закрепляются в каких-то зданиях, но наши защитники их оттуда выбивают или не пускают вообще. Да, на некоторых участках завода противник есть, но это, скажем так, пока несущественно, и мы держимся. Но сами понимаете, что держимся уже из последних сил… Мы страдаем от все видов боеприпасов, включая… термические бомбы», — заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

По его словам, по защитникам Азовстали «работает» также авиация, с которой, «к сожалению, нечем бороться». «Без поддержки авиации и артиллерии у них (российских оккупантов — ред.) ничего не выходит касательно каких-либо штурмов — парни (украинские защитники — ред.) дают достойный ответ», — уточнил Шлега.

Ранее жены защитников Азовстали заявили на пресс-конференции, что защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере из-за постоянных бомбардировок российских оккупантов. У них мало антибиотиков, легкораненым ампутируют конечности без обезболивающих.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



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