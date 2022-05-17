«Должен бы включиться здравый смысл». Почему РФ согласилась на обмен защитников Мариуполя, сорвавших ей две стратегические операции — эксперт

17 мая, 10:27
Эксклюзив НВ
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Автобусы с украинскими военнослужащими выехали из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автобусы с украинскими военнослужащими выехали из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На эвакуацию 264 защитников Мариуполя из Азовстали и будущий обмен согласились в РФ, ведь все попытки россиян атаковать завод были бессмысленные и с большими потерями, считает военный эксперт Сергей Грабский.

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«Россияне, видимо, уже поняли бесперспективность дальнейших атак и расходов ресурсов на попытки установить контроль над Азовсталью, поэтому они и пошли на такие переговоры. Потерять такое количество людей в совершенно бесполезных атаках, которые не имели бы никакого смысла, — у них так же должен был включиться здравый смысл», — отметил Грабский в эфире Радио НВ.

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Обмен стал результатом комбинированных усилий и международного сообщества, и украинской стороны, считает эксперт, но предостерегает, что нужно дождаться его проведения:

«Процесс начался, но мы будем уверены, что этот процесс завершился, только после того, как мы увидим наших ребят на нашей территории».

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Защитники Мариуполя, по словам Грабского, более двух месяцев оттягивали на себя колоссальные силы врага и сделали невозможным продвижение России в сторону Николаева, любые атаки на Одессу.

«Своими героическими действиями; обороной, которой нет примеров во всемирной военной истории, гарнизон Мариуполя фактически спас юг Украины. <...> В результате активных боевых действий противник был вынужден передислоцировать морскую пехоту и фактически всю ее оставил в районе Мариуполя. Противник, имея в тылу Мариуполь, не мог бесконечно усиливать свои подразделения, которые пытались наступать с юга в сторону украинского Донбасса. Таким образом, были сорваны две стратегические операции противника благодаря этому беспрецедентному подвигу наших героев», — убежден Грабский.

https://www.youtube.com/watch?v=XGdz1BkXcqA

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор; продолжаются мероприятия по спасению бойцов, остающихся на территории завода Азовсталь.

Ранее полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

На заводе Азовсталь украинские защитники держат оборону в полном окружении, там ведутся тяжелые бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Украина-Россия Обмен Фронт Азовсталь Война в Украине Полк Азов Радио НВ Война России против Украины

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