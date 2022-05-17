«Должен бы включиться здравый смысл». Почему РФ согласилась на обмен защитников Мариуполя, сорвавших ей две стратегические операции — эксперт 17 мая, 10:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Автобусы с украинскими военнослужащими выехали из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На эвакуацию 264 защитников Мариуполя из Азовстали и будущий обмен согласились в РФ, ведь все попытки россиян атаковать завод были бессмысленные и с большими потерями, считает военный эксперт Сергей Грабский.

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«Россияне, видимо, уже поняли бесперспективность дальнейших атак и расходов ресурсов на попытки установить контроль над Азовсталью, поэтому они и пошли на такие переговоры. Потерять такое количество людей в совершенно бесполезных атаках, которые не имели бы никакого смысла, — у них так же должен был включиться здравый смысл», — отметил Грабский в эфире Радио НВ.

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Обмен стал результатом комбинированных усилий и международного сообщества, и украинской стороны, считает эксперт, но предостерегает, что нужно дождаться его проведения:

«Процесс начался, но мы будем уверены, что этот процесс завершился, только после того, как мы увидим наших ребят на нашей территории».

Защитники Мариуполя, по словам Грабского, более двух месяцев оттягивали на себя колоссальные силы врага и сделали невозможным продвижение России в сторону Николаева, любые атаки на Одессу.

«Своими героическими действиями; обороной, которой нет примеров во всемирной военной истории, гарнизон Мариуполя фактически спас юг Украины. <...> В результате активных боевых действий противник был вынужден передислоцировать морскую пехоту и фактически всю ее оставил в районе Мариуполя. Противник, имея в тылу Мариуполь, не мог бесконечно усиливать свои подразделения, которые пытались наступать с юга в сторону украинского Донбасса. Таким образом, были сорваны две стратегические операции противника благодаря этому беспрецедентному подвигу наших героев», — убежден Грабский.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор; продолжаются мероприятия по спасению бойцов, остающихся на территории завода Азовсталь.

Ранее полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

На заводе Азовсталь украинские защитники держат оборону в полном окружении, там ведутся тяжелые бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

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