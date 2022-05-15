«Не видят солнца». Защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере. Медицины нет, ампутации делают без наркоза — жены бойцов 15 мая, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают бомбардировку завода Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере из-за постоянных бомбардировок российских оккупантов. У них мало антибиотиков, легкораненым ампутируют конечности без обезболивающих.

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Об этом во время пресс-конференции сообщили жены военных, которые находятся на заблокированном заводе в Мариуполе.

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Ольга Андрианова рассказала, что ее муж с 28 апреля ни разу не выходил на улицу. Если военные выходят наружу, то ищут воду, еду или доступ к Интернету. Также условия зависят от размещения бойцов — у кого есть возможность это сделать, а у кого нет.



«Это трехтонные бомбы, летящие на них. Это авиация, работающая постоянно. Это артиллерия корабельная и наименованная. Это танки, уже туда заведенные[…] Они могут три дня не выходить вообще на поверхность. Они буквально не видят солнца, они дышат грибком, который сейчас в бункере повсюду», — рассказала Юлия Федосюк.



По словам жен защитников Азовстали, антибиотиков там очень мало — они предназначены для особо тяжелых операций. Раненым военным ампутируют конечности даже с маленькими повреждениями. Это происходит без наркоза.

«У них нет вообще никакой медицины. У них есть один стакан на всех, из которого они делают глоток раз в 5−6 часов», — рассказали они.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Необходимо делать все возможное, а не класть их заранее в могилу. Жена бойца Азова об эвакуации https://www.youtube.com/watch?v=9cJ9UddS7Wg

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