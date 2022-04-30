Командир морпехов на Азовстали записал обращение к Эрдогану 30 апреля, 01:44 Цей матеріал також доступний українською Сергей Волынский (Фото:скриншот видео / АЗОВ — Маріуполь / Telegram)

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Обращение командира морпехов показали в эфире турецкого телеканала Habertürk TV.



Волынский подчеркнул, что мариупольский гарнизон ведет бои в полном российском окружении уже 65 дней. На заводе Азовсталь находятся около 600 военных с ранениями разной степени тяжести, которые нуждаются в помощи. Также там находятся раненые гражданские. В укрытиях на Азовстали — сотни мирных жителей и десятки детей, младшему из которых — четыре месяца.



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Российские оккупанты не прекращают обстрелы Азовстали, авиаудары, огонь из артиллерийских систем, проводят штурм с помощью танков, боевых машин пехоты и больших группировок живой силы. Командир морпехов напомнил, что Россия уничтожила операционную в полевом госпитале на заводе, и сейчас они не могут оказать помощь раненым.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар ранее говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывает на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.



28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная, количество раненых выросло до 600 человек.

До последнего патрона: полк Азов защищает Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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