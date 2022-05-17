Благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть войска оккупантов от Киева, теперь у них новый приказ — Резников 17 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть оккупационные войска РФ от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области.

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«Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их в Запорожскую и дальше в Донецкую область. Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь. Они нужны Украине, это главное», — подчеркнул Резников.

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Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизни которых нужно спасти.

«Наша главная цель — сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны ВСУ, полиция, пограничники, Нацгвардия, бойцы отдельного полка Азов», — отметил Резников.

По его словам, «сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе переговорные, с помощью Красного Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых».

«Наш план — сохранить им жизнь и свободу», — сказал глава Минобороны.

Вечером 16 мая агентство Reuters написало, что около десяти автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированный Новоазовск.

В понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



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