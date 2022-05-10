На заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены — Верещук
Верещук заявила, что на заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.
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Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP, сообщает Washington Post.
«Сотни раненых. Есть люди с серьезными травмами, нуждающиеся в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем», — подчеркнула она.
Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.
Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.
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