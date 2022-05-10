На заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены — Верещук

10 мая, 15:17
Цей матеріал також доступний українською
Верещук заявила, что на заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Верещук заявила, что на заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP, сообщает Washington Post.

«Сотни раненых. Есть люди с серьезными травмами, нуждающиеся в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем», — подчеркнула она.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=OhuG67jA6WY
Читайте также:
Во время эвакуации с Азовстали оккупанты разлучили женщину с ее четырехлетней дочкой

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X