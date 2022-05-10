На заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены — Верещук 10 мая, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Верещук заявила, что на заводе Азовсталь остаются около тысячи украинских защитников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP, сообщает Washington Post.

«Сотни раненых. Есть люди с серьезными травмами, нуждающиеся в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем», — подчеркнула она.

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Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.



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