«Абсолютно изменило ход войны». Защитники Азовстали сломали оперативные планы противника по захвату востока — Подоляк 17 мая, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что защитники Азовстали сломали оперативные планы противника по захвату востока.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян", - написал он.

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По его словам, это совершенно изменило ход войны.

Вечером 16 мая агентство Reuters написало, что около десяти автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированный Новоазовск.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.



Ранее в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

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