Защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа — командир Азова 16 мая, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Командир полка Азов Денис Прокопенко (Фото:скриншот с видео АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в видеообращении подчеркнул, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, и 82 дня оттягивали на себя превосходящие силы противника.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Обновлено в 21:35. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил в эфире всеукраинского марафона, что вечером президент Владимир Зеленский может сделать заявление по поводу ситуации на Азовстали.

Видео дня

Защитники напомнили, что позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество оружия от международных партнеров.

«Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — сказано в сообщении Азова.

Командир Азова в обращении подчеркнул, что каждое решение, план и операция должны подвергаться сомнению.



«Критическое мышление всегда порождало в моей голове сомнения в правильности принятого решения. Это никогда не выходило за пределы разумного и не мешало всегда настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделениями всегда есть риск… Главное — понять, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава.

…Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава — это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством", — сказал он.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

У парней на Азвостали время идет максимально быстро – Ольга Малюченко https://www.youtube.com/embed/IxSL6SqBL4k

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.