Почти 170 тысяч жителей Мариуполя страдают от голода — Денисова 13 мая, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя возле жилого дома, разрушенного российским ударом, 12 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что почти 170 тысяч жителей Мариуполя, которые остались в городе, страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

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В заявлении в своих соцсетях Денисова подчеркнула, что в городе катастрофически не хватает еды. При этом российские оккупанты, которые временно захватили большую часть города, хвастаются доставкой 3500 продуктовых наборов и «обеспечением горячим питанием» 6 тысяч человек — всего 6,5% от жителей города.



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Омбудсмен напомнила, что за два месяца блокады города оккупанты не пустили в Мариуполь ни один гуманитарный конвой от Украины или международных организаций. Она добавила, что действия страны-агрессора являются геноцидом украинского народа, и призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что из-за проблем с водоснабжением городу грозит инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть тысячи людей. Ситуацию усугубляет то, что в городе не работает канализация, нет нормального энергоснабжения, а под завалами остаются тела погибших жителей, добавил он.

13 марта россияне начали наземную операцию возле завода Азовсталь и пытаются прорваться внутрь под прикрытием обстрелов.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. По меньшей мере 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.



После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с Азовстали для гражданских.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе. Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя.



У парней на Азвостали время идет максимально быстро – Ольга Малюченко https://www.youtube.com/embed/IxSL6SqBL4k

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