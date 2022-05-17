Как минимум семь автобусов с защитниками Мариуполя покинули Азовсталь — Reuters
Украинских военнослужащих вывозят из Азовстали, 17 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во вторник, 17 мая, как минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими покинули Азовсталь в Мариуполе, сообщает Reuters. Они выехали в сопровождении российских оккупантов.
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По информации агентства, украинские военнослужащие не ранены. Также неизвестно их точное количество.
Украинская сторона официально пока не комментировала этот инцидент.
16 мая около дюжины автобусов с украинскими защитниками выехали с завода Азовсталь в Мариуполе.
По информации Reuters, автобусы прибыли во временно захваченный оккупантами Новоазовск.
На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.
Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.
Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.
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