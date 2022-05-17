Эвакуация с Азовстали: Украина обменяет 52 раненых военных, когда их состояние стабилизируется — Верещук 17 мая, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Украина обменяет 52 раненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина обменяет 52 раненых военных с завода Азовсталь в Мариуполе, когда их состояние стабилизируется, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

У себя в Telegram она написала, что гуманитарная операция продолжается.

«В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции», — отметила Верещук.

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Вечером 16 мая агентство Reuters написало, что около десяти автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированный Новоазовск.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.

В понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

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