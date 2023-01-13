Соледар — это лишь соль на поражение Путина 13 января, 19:05

Чем жила страна 13 января 2022 года

● В Соледаре продолжаются бои. Российские оккупанты не захватили Соледар в Донецкой области, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что заявления РФ о якобы взятии города под свой контроль не соответствуют действительности. «Идут бои в городе», — сказал Череватый.

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● «Ночь в Соледаре была горячей. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления», — написала утром заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Украинские силы смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром, сообщил в ТГ военный ВСУ с позывным Мадяр. Он призвал не верить заявлениям российской пропаганды о взятии Соледара и о том, что оккупанты якобы оттеснили ВСУ на «неопределенное расстояние» от города.

● Делят шкуру неубитого медведя. Владелец ЧВК Вагнера Пригожин (его бандиты много месяцев штурмуют Бахмут и Соледар; сам Пригожин недавно сфотографировался в якобы соляной шахте) публично пожаловался, что у «вагнеровцев» якобы «постоянно пытаются украсть победу» и «рассказывают о присутствии непонятно кого, чтобы унизить их заслуги». Он заявил, что «в последнее время в СМИ продолжается активная работа, чтобы запретить словосочетание ЧВК Вагнер, не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана». И что «значительный вред ЧВК Вагнер может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, желающие остаться на своих местах».

Роспропаганда уже несколько дней распространяет фейки о «захвате» Соледара. Сегодня в минобороны РФ объявили, что якобы смогли установить полный контроль над городом, и расхвалили свои подразделения ВДВ, штурмовую и армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

● Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter отметил, что в России началась «публичная драка» между «агентством фейковых новостей (минобороны) и военно-уголовными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин). «Тема — «кто лучше воюет на 11 месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими труппами Соледар». Хороший признак начала феерического конца!» — написал он.

● ГУР Минобороны Украины сообщило, что в России подготовили новые рекомендации по освещению войны. Теперь пропаганде следует хвалить военного министра Шойгу и нового руководителя оккупационной группировки Валерия Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера.

● Приблизительно в 15:30 съемочная команда американского телеканала CNN сообщила, что стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. Журналисты находились примерно в 4 км от города и увидели: украинские силы переправляли войска. Это, по их мнению, было организованным уходом. «Было похоже, что среди отступающих украинских войск не было ощущения паники», — подчеркнул телеканал. Там уточнили, что в этот момент продолжался обстрел города, хотя ранее россияне сообщили, что его захватили.

● Только соль на поражение Путина. Никакие временные успехи, полученные Россией на поле боя, не могут изменить ход войны. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс: «Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин». Он подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за некогда 11-тысячный городок попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали не подтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении. Но оно осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

«Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории», — подчеркнул Прайс.

● Похожие мысли прозвучали и из Белого дома: «Даже если и Бахмут, и Соледар перейдут к россиянам, это не повлияет на саму войну. И это точно не остановит украинцев и не замедлит их», — сказал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

● Даже если оккупантам удастся взять под контроль Соледар, это будет для них малозначимой «пирровой тактической победой». Истощение войск РФ в боях за город лишь ускорит кульминацию их наступления на Бахмут, окружение которого неизбежно, говорится в своде Института изучения войны (ISW) по итогам 12 января.

● ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов, сообщил утром Генштаб. Речь идет о населенных пунктах Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.

● Сбили самолет, уничтожили 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 114 130 своих военных, за прошедшие сутки — 740. Такие данные по состоянию на утро 13 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: 3098 (+4 в сутки ), боевые бронированные машины — 6167 (+8), артсистемы — 2086 (+4), реактивные системы залпового огня — 437 (+0), ссистемы ПВО — 218 (+0) , самолеты — 286 (+1), вертолеты — 276 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1865 (+0) и многое другое.

● Соотношение потерь — 1 к 10. Ежедневно в Украине ликвидируют «приблизительно 500−600» российских военных, сообщил ВВС министр обороны Алексей Резников. В то же время, по его словам, ВСУ теряют в десять раз меньше людей.

Комментируя дальнейшее развитие событий на поле боя, Резников отметил, что Россия может пытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления с уже занятых им территорий на юге и востоке Украины.

Украинской армии, по словам министра, также нужно время для перегруппировки и перевооружения в ожидании поставок западного оружия.

● Беларусь пока не подает признаков воинственности. Признаков подготовки наступления из Беларуси сейчас нет, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. По его словам, США продолжают следить за ситуацией в Беларуси. «Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но сегодня нет признаков каких-то наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же мы будем продолжать внимательно следить», — сказал он.

● Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел в Турции третий раунд переговоров с представительницей РФ Татьяной Москальковой. В ТГ он сообщил, что стороны обсудили гуманитарные вопросы в течение двух часов. В частности, коснулись инициативы по ускорению и углублению вопроса возвращения военнопленных и освобождения гражданских заложников.

● Путин хочет поставить под ружье 2 млн. Россия пытается создать 2-миллионную армию, такие оценки озвучили в ГУР Минобороны Украины. Там напомнили, что в первую волну мобилизации РФ призвала в свои войска 300 тыс. человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных отправили в зону ведения боевых действий в Украине. «Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшее время объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадет еще 500 тыс. россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы», — добавили в ГУР.

● Вчера Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины, заявил, что российское военное руководство планирует увеличить численность состава армии до 1,5 млн человек (приблизительно с 1,35 млн по состоянию на сентябрь 2022 года) и сформировать не менее 20 новых воинских частей в 2023 году. Это, как отметил он, свидетельствует о «намерении Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий». В то же время Громов констатировал значительные потери России в личном составе, вооружениях и технике; последствия интернациональных санкций для РФ; а также структурные недостатки российского военного аппарата — все это снижает возможности Кремля по формированию вооруженных сил.

● Враг готовит новый ракетный удар? В настоящее время ВСУ наблюдают признаки подготовки войсками РФ нового массированного удара по Украине. Они могут быть смешанными с использованием ракет и дронов-камикадзе. Также не исключены волновые атаки, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

● Весна — время наступления. «Весна — лучший период для того, чтобы возобновить движение для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы», — заявил ВВС министр обороны Алексей Резников.

Резников считает, что оккупанты могут атаковать с временно подконтрольных им территорий на юге и востоке Украины. Что касается предположений о наступлении с территории Беларуси, то, по его словам, движение с севера «займет много времени, а ресурсов у них (россиян) нет».

● Запад уже готовит наступление ВСУ. Недавние заявления и шаги стран Запада, в частности по поставке ВСУ танков и БМП, свидетельствуют о помощи Украине в ее подготовке к весеннему контрнаступлению, считает американское издание The New York Times. Журналисты отмечают, что вопреки тому, что Киев просил современную бронетехнику практически с самого начала полномасштабного вторжения РФ, серьезные разговоры об удовлетворении этих просьб начались только сейчас.

«Правительства Великобритании и Польши публично призывали к изменению позиции западного альянса. Британцы дали понять, что они близки к тому, чтобы согласиться на отправку небольшого количества танков, а польское правительство заявило, что с радостью отправит часть своих танков немецкого производства», — говорится в материале. Такая активизация может быть связана с тем, что для подготовки ВСУ к боевым действиям, сравнимым по масштабам с началом вторжения РФ в феврале 2022 года, остается не так много времени. «Украина собирается продолжить свое собственное наступление либо зимой, либо после „грязного“ периода весной. Россия также подает сигналы о весеннем наступлении», — рассказал NYT высокопоставленный представитель западной разведки, отмечая, что украинская сторона не хочет, чтобы у РФ было время «перевести дух».

● Колесные танки прибудут к весне. Франция надеется отправить Украине боевые колесные танки AMX 10RC (их количество не называется) в течение двух месяцев. Об этом заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

● Немцы тянут Leopard за что-то непонятное. Германия не ожидает позиции США по поставкам танков Leopard Украине, сообщила представитель правительства Германии Кристиане Гоффманн. В то же время, она подчеркнула, что такие решения принимаются совместно с партнерами.

Гоффманн также уточнила, что Берлин пока не получил официальный запрос от Варшавы на передачу танков Киеву. «Мы не говорим „нет“ передачи Леопардов Украине, поскольку мы еще не получили официального запроса по этому поводу», — резюмировала она.

● 11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил, что Украина получит от его страны роту танков Leopard (14 танков) в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже было принято в Польше.

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Но:

● Танки будут на следующей неделе. Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине боевые танки Challenger 2. Об этом сообщили The Guardian и Bloomberg.

The Guardian со ссылкой на украинские источники сообщает, что Великобритания 16 января объявит о своих планах отправить около 10 танков Challenger 2 в Украину. Таким образом, она надеется помочь Германии наконец-то разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2, сообщает источник.

По данным The Guardian, Британия уже приняла решение в пользу этого шага, тогда как давление на Берлин растет в преддверии встречи западных министров обороны в формате Рамштайн в следующую пятницу, 20 января.

Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц пишет, что Германия примет решение об исправлении боевых танков Leopard 2 в Украину на следующей неделе. Источники уточняют, что это произойдет до встречи Рамштайна.

● Эксглавнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украине нужны боевые самолеты. По его словам, советские МИГ-29 можно поставить напрямую, и украинцы умеют ими управлять. Ставридис добавил, что американские F-16 «требуют больше времени», но «это относительно простой самолет, который легко освоить».

Американский адмирал назвал поставки западных танков Украине «критически важным». По его словам, также необходимо продолжать оказывать поддержку в защите воздушного пространства. «Это означает, например, батареи Patriot, поставляемые Соединенными Штатами, а затем, возможно, Германией», — сказал Ставридис.

● Топовые европейцы приедут в Киев. Украину 2 февраля посетит крупная делегация Еврокомиссии, сообщила Guardian. По словам представительницы ЕК, более десятка чиновников Евросоюза встретятся с членами украинского правительства в Киеве за день до саммита Украина-ЕС, который также состоится в столице при участии верхушки ЕК.

Между тем Путин уверенно шагает за Каддафи и Хусейном:

● Культ безликости: Путин снова уходит в президенты. Кремлевский режим начал подготовку к следующим президентским выборам, которые должны пройти в РФ в марте 2024 года, сообщил российский Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к Путину. По словам одного из собеседников, недавно начались соответствующие консультации с «экспертным сообществом». При этом ждать любого транзита власти не стоит, поскольку никаких преемников Путин себе не ищет. «Хотя сам Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и с участием действующего главы государства», — заявил один из источников. Как ожидается, основой предвыборной кампании Путина станет тема «единства».

По итогам псевдореферендума по поправкам к конституции, президентские сроки Путина «обнулили», и теперь он может баллотироваться на высший пост в РФ и оставаться у власти до 2036 года.

● Совет лишился Медведчука и Ко. Как и предполагалось, Верховная Рада отобрала мандаты у предателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Случилось это после того, как президент Украины отобрал у этих четырех гражданство.

Также депутатских полномочий лишили Андрея Аксенова (избранный от одного из донецких округов), ранее подавшему соответствующее заявление.

И для финала:

● ВСУ доверяют больше, чем Зеленскому. Наибольшим доверием в Украине пользуются ВСУ: за год (между декабрем 2021-го и декабрем 2022-го) уровень доверия к ним вырос 72% до 96%. Это результаты опроса КМИС. Баланс доверия-недоверия ВСУ составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%).

На втором месте — президент Украины и волонтеры. Год назад первому доверяли 27% респондентов (и баланс был отрицательным — 23%). Сейчас его показатель вырос сразу до 84% (а баланс стал резко положительным — +80%). В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а в Нацполицию — с 30% до 58% (баланс — с -14% до +45%).

Доверие к правительству выросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%), а в Совет — с 11% до 35%, (баланс — с -56% до +2%).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.