На следующей неделе Германия примет решение о поставках танков Leopard Украине, а Британия объявит о передаче ВСУ Challenger — СМИ 13 января, 17:34 Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине танки Challenger 2, сообщают Guardian и Bloomberg со ссылкой на источники.

Guardian со ссылкой на украинские источники сообщает, что Великобритания в понедельник, 13 января, объявит о своих планах отправить около 10 танков Challenger 2 в Украину. Таким образом она надеется помочь Германии наконец разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2, сообщает источник.

Видео дня

По данным СМИ, Британия уже приняла решение в пользу этого шага, в то время как давление на Берлин растет накануне встречи западных министров обороны в формате Рамштайн в следующую пятницу, 20 января.

Инфографика: NV

Bloomberg со ссылкой двух официальных лиц пишет, что Германия примет решение об отправке боевых танков Leopard 2 в Украину на следующей неделе. Источники уточняют, что это произойдет до встречи глав Минобороны в формате Рамштайн.

Инфографика: НВ

Недавно правительство Великобритании подтвердило, что планирует отправить Украине Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

Также накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.