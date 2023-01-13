Корреспонденты СNN утверждают, что стали свидетелями организованного отступления ВСУ из Соледара 13 января, 15:57 Украинский военный в районе Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Съемочная команда американского телеканала CNN, утверждает, что стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара в Донецкой области.

Журналисты сообщают, что находились приблизительно в четыре км от украинского города в пятницу, 13 января. Они заявляют, что украинские силы переправляли войска, что, по их мнению, было организованным отступлением из Соледара.

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«Было похоже, что среди отступающих украинских войск не было ощущения паники», — подчеркивает телеканал.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара. Череватый опроверг заявление россиян и подчеркнул, что, по данным на 13 января, оккупанты не захватили украинский город.