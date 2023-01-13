РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы — ГУР 13 января, 10:34 По данным украинской разведки, в ближайшее время в РФ объявят о новой волне мобилизации (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Россия пытается создать двухмиллионную армию оккупантов и сформировать стратегические резервы.

Такие оценки озвучили в Главном управлении Минобороны Украины в Telegram.

Там напомнили, что во время первой волны мобилизации РФ призвала в своих оккупационные войска 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных отправили в зону ведения боевых действий в Украине.

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«Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы», — уточнили в украинской разведке.

В ГУР подчеркнули, что на территории России активно происходит подготовка к оглашению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне там вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

Такой масштаб свидетельствует о планах кремлевского режима создать армию численностью около двух миллионов человек.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

