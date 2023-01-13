МИГ-29 и F16. Украине нужны боевые самолеты — экс-главнокомандующий сил НАТО

13 января, 10:00
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F16 (Фото:Pascal Koop/www.flickr.com)

F16 (Фото:Pascal Koop/www.flickr.com)

Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украине нужны боевые самолеты.

Об этом сообщает ZDF.

«Я думаю, что Украине нужны боевые самолеты», — сказал он.

По его словам, МИГ-29 можно поставить напрямую, и украинцы умеют ими управлять.

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Ставридис добавил, что F16 «требует больше времени», но «это относительно простой самолет, который легко освоить».

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Американский адмирал назвал поставку западных танков Украине «критической важной».

По его словам, также Украине необходимо продолжать оказывать поддержку в защите воздушного пространства.

«Это означает, например, батареи Patriot, которые поставляются Соединенными Штатами, а затем, возможно, Германией», — сказал Ставридис.

Ставридис считает, что вопрос освобождения Крыма «будет очень сложным».

https://www.youtube.com/watch?v=mSpHiaRy9bM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Самолеты Война России против Украины

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